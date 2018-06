Oranjevrouwen winnen met 1-0 van Slowakije

De Oranjeleeuwinnen staan er goed voor, voor het WK van 2019. Gisteren wonnen ze met 1-0 van Slowakije.

Het was een spannende wedstrijd, want het doelpunt viel pas in de blessuretijd. Lieke Martens maakte hem.

Noorwegen

Nederland staat nu op de eerste plaats in hun poule. Voor de WK-kwalificatie hoeven ze alleen nog tegen Noorwegen te spelen. Als ze daar gelijk tegen spelen of van winnen, zijn ze sowieso door. Die wedstrijd is pas in september.