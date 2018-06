Naar buiten! Het is vandaag buitenspeeldag

Het is misschien een beetje koud, maar toch is het tijd om buiten te spelen vandaag. Het is namelijk Nationale Buitenspeeldag!

Op veel plekken worden straten afgesloten en parken omgetoverd tot speelplekken. Er zijn meer dan 1000 activiteiten georganiseerd waar kinderen aan mee kunnen doen.

Een uur per dag

Volgens de organisatie van de Buitenspeeldag spelen kinderen steeds minder buiten. Zij zeggen dat je het beste een uur per dag buiten kunt spelen. Ga jij buiten spelen vandaag? We zijn benieuwd.