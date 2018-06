Zo werd Nederland een stukje groter

Je kent Nederland met 12 provinciën, maar 100 jaar geleden was dat nog anders. Toen bestond de provincie Flevoland nog niet. Flevoland is ontstaan nadat er een dijk is gelegd tussen Noord-Holland en Friesland. Die heet de Afsluitdijk. Daardoor veranderde de Zuiderzee ook in het IJsselmeer.

In onze drie vragen hoor je alles over de wet die daarvoor zorgde: de Zuiderzeewet. Vandaag bestaat de wet 100 jaar.