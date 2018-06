Zzzoem Zzzoem: deze zomer extra veel muggen

Pech voor mensen die snel gestoken worden. Er zijn dit jaar veel meer muggen dan anders. En ze zijn er ook veel eerder.

Warm

Door de warmte en de regen in de lente is de eerste generatie huissteekmuggen in mei al geboren. Bijna twee maanden eerder dan normaal. Deze week komt de tweede generatie muggen er waarschijnlijk al aan. En als het warm en nat blijft, dan komen er deze zomer nog veel meer.

En nu?

Veel kan je er volgens deskundigen niet aan doen, maar het helpt wel om te zorgen dat je zo min mogelijk broedplaatsen in de buurt hebt. Denk bijvoorbeeld aan bakjes water of water in een dakgoot. In een liter stilstaand water kunnen een paar honderd muggenlarven zitten!