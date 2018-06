Mees is gezonder dankzij bloeddonoren

Ieder jaar worden er veel levens gered door bloeddonoren. Ze geven bloed af om andere mensen te helpen. Dankzij dit soort bloeddonoren wordt Mees van 11 jaar niet ernstig ziek.

Mees heeft een afweerstoornis. Bacteriën en virussen zijn voor Mees veel gevaarlijker dan voor andere kinderen. Zonder hulp van bloeddonoren kunnen veelvoorkomende virussen en bacteriën levensgevaarlijk voor hem zijn. In de video vertelt hij er meer over.

Bedankt

Vandaag is het wereldbloeddonordag. Op die dag worden de 300.000 bloeddonoren in Nederland in het zonnetje gezet. Mees ging als bedankje met bloemen naar de bloedbank om zijn donoren te bedanken.