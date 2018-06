Oproep: Wat wil jij weten van Edwin Evers?

Binnenkort gaan we hem interviewen en we zijn heel benieuwd wat jij van hem wil weten.

Naast radio maken, drumt hij ook. Met z'n Edwin Evers band is hij het orkest voor The Voice of Holland. En met die band geeft hij ook optredens door het land.

Zo doe je mee!

Maak een filmpje. Begin de video door jezelf voor te stellen en stel daarna je vraag. Stuur je video naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM op Instagram. De leukste vragen kiezen we uit en gaan we aan Edwin stellen. Je kunt je filmpje insturen tot en met maandag 18 juni.