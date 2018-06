Kinderen opgelicht met zogenaamde filmrol

Tientallen kinderen en jongeren zijn opgelicht. Ze reageerden op een online advertentie om een workshop te krijgen van een acteur uit SpangaS en een rolletje in een film. Maar de advertentie bleek nep.

De oproep was niet gemaakt door een echt castingbureau, maar door een oplichter. Veel kinderen maakten 100 euro over naar de oplichter en kwamen er later achter dat ze waren bestolen.

Goedmaker

De oplichter deed zich voor als het bedrijf 87 Seconds. Dat bedrijf bestaat echt en vindt het heel zielig voor de kinderen. Om het een beetje goed te maken organiseren ze daarom vandaag een echte workshop. De kinderen krijgen een les in auditie doen.

De politie is druk bezig met het zoeken naar de oplichter, maar helaas hebben ze de dader nog niet opgespoord.

Vertrouwen

Via sites en social media worden wel vaker mensen opgelicht. Zo zijn er veel neppe webwinkels en worden er vaak neppe concertkaartjes verkocht via Marktplaats. Vertrouw jij mensen snel online? Reageer op de stelling: