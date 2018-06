Een lekker geurtje, een zelfgemaakt cadeau of een heerlijk ontbijtje op bed? Ga jij je vader op een speciale manier verrassen op Vaderdag?

Stuur een leuke vaderdag-foto of vaderdag-filmpje naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM op Instagram. Misschien zie je jezelf en je vader dan zondag in het Jeugdjournaal.