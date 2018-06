Zakkenrollers Pinkpop opgepakt met 53 mobieltjes

De politie heeft op festival Pinkpop twee zakkenrollers opgepakt. Ze hadden 53 mobieltjes gestolen tijdens concerten.

Concert

Een oplettende medewerker zag de zakkenrollers tijdens een concert. Ze stalen de telefoons, terwijl mensen aan het dansen waren. De politie weet niet of er nog meer zakkenrollers op het festival zijn. Ze waarschuwen bezoekers om extra goed op te letten.

Bruno Mars

Pinkpop is dit hele weekend in Landgraaf in Limburg. Tijdens het festival treden bekende artiesten als Bruno Mars, Jessie J en Ronnie Flex op. Het festival werd vrijdag geopend door Lil' Kleine.