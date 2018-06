Raoul moest afkicken van zijn gameverslaving

Deskundigen maken zich zorgen over gamen. Ze zien kinderen die zoveel bezig zijn met games, dat ze niet meer zonder kunnen. Gameverslaving is volgens een grote wereldwijde gezondheidsorganisatie vanaf morgen zelfs een officiële ziekte.

Raoul van 15 jaar was zo'n gameverslaafde. Hij ging naar een afkick-kliniek om van zijn verslaving af te komen. In die kliniek komen ieder jaar zo'n 150 jongeren. In de video hierboven vertelt Raoul hoe dat was.