Politie neemt meer dan 100 teckels in beslag

Bij een hondenfokkerij in Woerden heeft de politie zo'n honderd teckels weggehaald. De dieren waren er slecht aan toe en de fokkers hadden geen toestemming om de honden te houden.

De hondenfokkerij was eerder al te zien in het televisieprogramma Opgelicht. Ze filmden daar met verborgen camera en vertelden dat er veel klachten waren over de fokkers. De teckels die ze verkochten hadden bijvoorbeeld ziektes of waren bang.

Bij een inval van de politie is nu van alles ontdekt.