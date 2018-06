Busje rijdt in op mensen bij muziekfestival

Naar nieuws uit de plaats Landgraaf in Limburg. Bij een muziekfestival is een bestelbusje op een groepje voetgangers ingereden.

Pinkpop

Het ongeluk gebeurde midden in de nacht. Het festival Pinkpop was toen al afgelopen. Een iemand overleefde het niet. Drie andere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Politie

De bestuurder van het busje is doorgereden. Het is niet duidelijk of het om een ongeluk gaat of dat de bestuurder het expres deed. De politie zoekt uit wat er precies is gebeurd en is naar het busje op zoek.