'Etiketten op verpakkingen kloppen vaak niet'

Er zijn al regels waar fabrieken zich aan moeten houden. Maar toch is het niet altijd duidelijk wat er precies in zit. Daarom willen de onderzoekers nu dat er betere afspraken worden gemaakt over wat er allemaal op een verpakking moet staan.

Mensen die ergens allergisch voor zijn, kunnen erg ziek worden als ze iets eten waar ze niet tegen kunnen. Ze krijgen dan een allergische reactie. Dat betekent dat je bijvoorbeeld moet overgeven of bultjes over het hele lichaam krijgt.

Wat zijn nu de regels?

In Europa moeten fabrieken alle ingrediënten opschrijven en waarschuwen als er dingen inzitten waar mensen allergisch voor kunnen zijn. Op de verpakking moet staan of er bijvoorbeeld koemelk, pinda's of gluten in zit.