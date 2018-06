Modelauto's van Sebastiaan gaan de hele wereld over

Een rode Ferrari, een blauwe Wiesmann en een Porsche. Sebastiaan uit Biddinghuizen maakt modelauto's die bijna net zo duur zijn als echte auto's. En ze gaan de hele wereld over! Dat schrijft Omroep Flevoland.

20.000

Sebastiaan doet soms wel een half jaar over een auto. Hij ontwerpt ze eerst op de computer. Alles wordt dan tot in de detail nagemaakt. Als hij klaar is met het ontwerp worden de onderdelen geprint met een 3D-printer.

De modellen zijn erg zeldzaam en daarom zijn ze niet goedkoop. Ze kosten minstens 20.000 euro. En voor dat geld kun je ook een echte auto kopen.

Hobby

Sebastiaan maakt de modelwagens voor de lol. Hij is altijd al gek geweest op dure sportauto's. Als kind verzamelde hij modelwagens. Ooit hoopt Sebastiaan wel een échte sportwagen te kunnen kopen.