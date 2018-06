Steeds meer scholen hebben regels over snoep tijdens schoolreisjes

Het wordt weer druk in pretparken, dierentuinen en museums, want veel scholen gaan deze weken op schoolreisje. En tijdens zo'n uitje hebben steeds meer scholen regels over snoep.

Verboden snoep mee te nemen

We vroegen aan zo'n 300 scholen hoe zij ermee omgaan. En bijna 60 procent heeft er regels voor. Bijvoorbeeld over de hoeveelheid. En op 15 procent van de scholen mogen kinderen zelfs helemaal geen snoep meenemen.

Hoe denk jij daar over? En heeft jouw school regels? Reageer op onze stelling: