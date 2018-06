Bloemen voor de slachtoffers van aanrijding bij Pinkpop

In Landgraaf in Limburg zijn bloemen gelegd op de plek waar zondagnacht vier mensen werden aangereden. Dat gebeurde na het muziekfestival Pinkpop. Een man reed in een busje een groep mensen aan.

Op de weg

Volgens ooggetuigen zaten de bezoekers van het festival op en langs de kant van de weg. Op dat stuk was het volgens hen vrij donker omdat daar geen verlichting was. Bij de aanrijding kwam één iemand om het leven. De andere drie liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis.

Bestuurder

De bestuurder van de bus was na de aanrijding doorgereden, maar meldde zich later zelf bij de politie. Wat er nu precies allemaal is gebeurd, gaat de politie verder onderzoeken.