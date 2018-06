'Postduiven lopen gevaar door roofvogels'

Zo verloor één duivenhouder vorig jaar meer dan dertig duiven. En dat zou vaak de schuld zijn van roofvogels, zeggen de duivenhouders.

Verdwalen

De organisatie Sovon Vogelonderzoek Nederland, die alle vogels in Nederland in de gaten houdt, zegt dat het wel meevalt. Roofvogels in Nederland zouden maar een kleine groep duiven aanvallen.

Volgens vogelbeschermers zouden de meeste postduiven kwijtraken, omdat ze verdwalen of bijvoorbeeld tegen een gebouw vliegen.

Maatregelen

De duivenhouders willen dat politici met maatregelen komen. Zo zouden roofvogels niet langer beschermd moeten worden. Ook willen de duivenhouders dat gefokte roofvogels niet meer worden vrijgelaten.