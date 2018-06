Grote rechtszaak over dood van 14-jarige Savannah

Een grote rechtszaak vandaag in Utrecht. Het ging over de 14-jarige Savannah, die vorig jaar om het leven is gebracht.

De jongen die wordt verdacht van haar dood, stond vandaag in de rechtbank. Daar werd de rechter gevraagd om hem de zwaarste straf te geven die volgens de wet mogelijk is.

Veel bewijs

De verdachte zegt dat hij niets met de dood van Savannah te maken heeft. Dat zei hij ook vandaag in de rechtszaal. Maar volgens onderzoekers is er heel veel bewijs.

Zwaarste straf

De onderzoekers vinden het zo ernstig dat ze ook de maximale straf eisen voor iemand van zijn leeftijd. En dat is 2 jaar gevangenisstraf. Daarna moet hij verplicht worden behandeld in een kliniek voor gewelddadige jongeren.