Zorgen over kinderen die niet thuis kunnen wonen

Kinderorganisaties UNICEF en Defence for Children trekken aan de bel. Ze maken zich zorgen over kinderen die door problemen niet thuis kunnen wonen. Die worden niet goed geholpen.

Pleeggezin of tehuis

Die kinderen komen soms in een pleeggezin terecht of in een zorginstelling, een soort tehuis waar ze met andere kinderen worden opgevangen. Vaak moeten de kinderen veel verhuizen van de ene naar de andere plek. En dat is niet goed voor ze, zegt Unicef.

Gabriel

Iemand die het zelf allemaal heeft meegemaakt is Gabriel. Als kind kon hij niet bij zijn familie wonen en dus moest hij telkens weer verhuizen. Inmiddels is Gabriel 18 en helpt hij kinderen die hetzelfde doormaken als hij vroeger. Malou sprak met hem af, op de plek waar hij dat doet.