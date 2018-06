Verkeerstoren op Schiphol krijgt opknapbeurt

De verkeerstoren van Schiphol wordt de komende tijd verbouwd. Mensen die in de toren werken begeleiden vliegtuigen bij het landen en opstijgen. Ze houden bijvoorbeeld contact met vliegtuigen in de lucht.

Het wordt steeds drukker op de luchthaven en daarom is de toren toe aan een opknapbeurt. In het filmpje hierboven zie je drie vragen over de verkeerstoren.