Boswachters gaan rondleidingen geven door Oostvaardersplassen

Iedereen die wil kan binnenkort gaan kijken in de afgesloten gebieden van de Oostvaardersplassen in Flevoland. Er is de afgelopen tijd veel gedoe geweest over hoe er daar met dieren wordt omgegaan.

Verboden

Sommige plekken in het natuurgebied zijn verboden voor mensen. Maar omdat veel mensen zelf willen kijken hoe het met de dieren gaat, willen boswachters er nu toch rondleidingen geven. Je kunt je daarvoor aanmelden via deze website. De rondleidingen zijn erg populair: de komende weken zitten al vol.

In deze video zie je meer over wat er aan de hand was: