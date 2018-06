Kinderen testen speelgoed van opa en oma's

Maar vroeger waren er ook al rages! Daarom heeft het Onderwijsmuseum er speciaal voor kinderen een tentoonstelling over gemaakt. Kinderen uit Dordrecht mochten het speelgoed van hun ouders en opa en oma uitproberen. Dat zie je in de video hierboven.

Heb jij weleens slijm gemaakt? En heb je een fidget spinner en een squishy thuis? Grote kans van wel, want het zijn allemaal populaire rages van de afgelopen tijd.

Reageer op de stelling: Wat is jouw favoriete rage?

Als iets heel populair is, noem je dat een rage. Dan lijkt het wel alsof iedereen het wil hebben. Eerder maakten we een video over hoe een rage ontstaat: