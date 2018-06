Oproep: Wat wil jij weten van Britt Dekker?

Britt Dekker is gek op paarden. Op haar populaire YouTube-kanaal PaardenpraatTV geeft ze allerlei tips over het verzorgen van de dieren. Binnenkort gaan we bij haar langs met jullie vragen.

Zo doe je mee!

Maak een filmpje. Begin de video door jezelf voor te stellen en stel daarna je vraag. Stuur je video naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM op Instagram. De leukste vragen kiezen we uit en gaan we aan Britt stellen. Je kunt je filmpje insturen tot en met zondag 24 juni.