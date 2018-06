Lotte leert klasgenoten hoe het is om blind te zijn

Lotte van 12 is sinds een jaar slechtziend en merkt dat veel kinderen niet goed weten hoe dat is. Daarom organiseert ze een actiedag op haar school.

De hele dag krijgen kinderen opdrachten met een oogmasker op. Zo leren ze hoe het is om blind te wandelen, om te kleden bij gym en boodschappen te doen op een markt. De actie van Lotte is niet de enige. Door het hele land zijn activiteiten om aandacht te vragen voor mensen die blind of slechtziend zijn.