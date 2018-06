Deze robot leert kinderen schrijven

Kinderen hebben steeds meer moeite met schrijven. Op een basisschool in Lelystad hebben ze daarom iets nieuws: een schrijfrobot!

Deskundigen maken zich al jaren zorgen over het handschrift van kinderen. Want dat wordt steeds slechter. Vroeger moesten kinderen nog lang oefenen op hun handschrift, maar nu gebruiken ze steeds vaker een tablet of laptop. Daardoor wordt het handschrift steeds minder.