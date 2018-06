Nederland toch wereldkampioen voetbal! (alleen dan met robots)

Nederland is wereldkampioen voetbal geworden! Niet met echte spelers, want we doen natuurlijk niet mee aan het WK. Robots hebben ervoor gezorgd dat ons land de beste is.

Studenten

Bij robotvoetbal staan er vijf robots op het veld. De Nederlandse robots zijn gemaakt door studenten van de universiteit in Eindhoven. In de finale speelden ze tegen Portugal en wonnen ze met 1-0.