Dwars: Herjan wil minder scheldende passagiers in de bus

De vader van Herjan werkt als buschauffeur. Af en toe gaat hij met hem mee en dan ziet hij hoe sommige reizigers erg onbeleefd kunnen zijn. Ze schelden zijn vader bijvoorbeeld uit of bedreigen hem.

Voor de rubriek Dwars gaat Milou met Herjan op pad. Samen kijken ze of ze iets kunnen doen om het werk van buschauffeurs veiliger te maken. Vanavond in de uitzending zie je of het lukt!

Wat vind jij van scheldende passagiers in de bus? Reageer op onze stelling.