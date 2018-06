Jongen moet als straf politie trakteren op croissantjes

Een jongen van 16 heeft de politie in Wormerveer getrakteerd op croissantjes. Niet omdat de politie nog geen ontbijt had gehad, maar omdat de jongen straf had.

Gestolen

Hij had twee croissantjes gestolen uit een supermarkt. Toen hij werd betrapt, moest hij zich melden bij de politie. Daar zei de jongen meteen eerlijk dat hij de broodjes had gestolen. Hij kreeg van de politie een leerstraf.

Nog meer straf

Maar dat vond zijn vader nog niet genoeg. Hij moest van zijn eigen zakgeld tientallen croissantjes kopen en die langsbrengen bij de politie. Ook moest hij zijn excuses aanbieden aan de politie én aan de supermarkt waar hij had gestolen.

De politie vond de traktatie een mooie actie en deelde een foto van de croissantjes op Facebook.