enzoknol

Als eerste wil ik zeggen sorry dat we jullie zo lang heb laten wachten op dit nieuws. Het is zo onwerkelijk wat er allemaal op ons af is gekomen afgelopen 5 jaar. We hebben heel veel mooie dingen meegemaakt maar in dit hectisch leventje maak je ook mindere dingen mee. We zijn vorig jaar 2 maanden uit elkaar geweest en hebben het daarna weer geprobeerd maar het is niet meer verliefd zijn maar houden van. Daarom kiezen wij beiden nu een eigen pad dat we gaan bewandelen 💔 Ik zal hier verder niet meer op terugkomen, ook niet in de vlogs. Ik snap dat er veel vragen gaan komen maar hopelijk begrijpen jullie dat dit nieuws naar buiten brengen al moeilijk genoeg is. Bedankt voor jullie support ❤️