Steeds minder meisjes nemen prik tegen baarmoederhalskanker

Steeds minder jonge meisjes laten zich inenten tegen de ziekte baarmoederhalskanker. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Onderzoekers maken zich zorgen, want volgens hen kunnen de prikken veel ellende voorkomen.

Vrijwillige vaccinatie

Alle meisjes ontvangen in het jaar dat ze 13 worden een oproep voor een prik tegen baarmoederhalskanker. De vaccinatie is vrijwillig en gratis. Toch kwam vorig jaar meer dan de helft van de meisjes niet opdagen, terwijl ze wel een oproep hadden gekregen.

Onderzoekers en artsen zeggen dat het belangrijk is dat meisjes al op jonge leeftijd de prik halen, voordat ze seks hebben.

Besmettelijk virus

De vaccinatie is tegen het besmettelijke virus HPV, dat wordt overgedragen tijdens seks. Het virus wordt overgedragen tijdens seks. Het kan uiteindelijk leiden tot kanker aan de baarmoederhals. Wie besmet raakt merkt daar niet meteen iets van. Pas na 10 of 15 jaar bestaat er een kans dat iemand ziek wordt.

Tegenstanders

Er zijn mensen die zich zorgen maken over de vaccinatie. Ze zijn bang voor eventuele bijwerkingen van het medicijn. Sommige mensen denken dat je er onvruchtbaar van wordt of dat je er lange tijd extreem moe van wordt. Maar volgens artsen is dat niet waar.