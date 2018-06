Grote reddingsactie voor honderden vogels, na groot olielek Rotterdam

In de haven van Rotterdam wordt hard gewerkt om olie op te ruimen, die afgelopen weekend in het water is gelekt. Met speciale schepen wordt de olie uit het water gepompt en besmeurde vogels worden met zeep schoongemaakt.

Vogels

Honderden vogels, vooral zwanen, zitten nog in de problemen. Ze zitten onder de olie. En opvangcentra, die zitten overvol.