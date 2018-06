Jonge zeilers laten hun skills zien tijdens grote zeilwedstrijd

Na de finish van de Ocean Race gisteren, draait het in Scheveningen nog steeds om zeilwedstrijden. Want het EK Optimist is begonnen, een race voor jonge talenten van over de hele wereld. Ook Nederland doet mee.

Jeugdzeilboot

Tijdens de wedstrijd moeten alle deelnemers met een Optimist zeilen. Dat is een eenmans jeugdzeilboot.

Het EK duurt nog tot en met vrijdag. Dan wordt bekend wie de kampioenen zijn.