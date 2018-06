Busje rijdt in op gebouw van De Telegraaf

In Amsterdam is een busje het gebouw van de krant De Telegraaf binnengereden. Er zijn geen gewonden gevallen, maar er is wel veel schade.

Brand

Het busje reed vannacht met grote snelheid in op de voorkant van het gebouw. Daarna vloog het in brand. Toen het gebeurde was er gelukkig niemand van de krant aanwezig.

De politie denkt dat iemand het expres gedaan heeft. Agenten zijn op zoek naar de dader en onderzoeken wat er precies is gebeurd.

Beschoten

Vorige week werd een ander gebouw in de buurt beschoten. Toen werd een verdachte opgepakt die bij een motorclub zit. Het is niet duidelijk of dat iets te maken heeft met wat er vannacht is gebeurd.