Zeldzame gouden leeuwapentweeling geboren

Gouden leeuwaap Feia is in de Apenheul bevallen van een tweeling. De kleintjes maken het goed en zitten veilig vastgeklampt aan hun moeder en soms ook aan andere apen uit de groep.

Zeldzame apensoort

De gouden leeuwaap is een zeldzame apensoort en leeft in het wild alleen in een Braziliaans regenwoud. De dieren waren bijna uitgestorven, maar inmiddels zijn er weer een stuk of duizend in de natuur. Dankzij de Apenheul en andere dierentuinen worden er af en toe dieren in het wild teruggezet.