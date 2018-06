Bussen rijden niet door grote staking

In heel Nederland rijden vandaag maar weinig bussen. Er is namelijk een grote staking in het streekvervoer, dat zijn bussen die tussen dorpen en steden rijden. Ook sommige treinen vallen uit.

Plassen

Chauffeurs staken omdat ze vinden dat ze niet goed behandeld worden. Ze verdienen te weinig en krijgen te weinig pauze, bijvoorbeeld om te plassen. De chauffeurs willen blijven staken totdat hun werk wordt aangepast.