Verdrietig: verdwaalde potvis is overleden

Verdrietig nieuws over de potvis voor de kust van Den Helder. Het dier dat daar ronddobberde is overleden.

Verdwaald

Begin deze week werd de potvis gespot voor de Noord-Hollandse kust. Het dier was verdwaald en per ongeluk in de Noordzee terecht gekomen.

Zwak

Het water daar is ondiep en er is niet genoeg eten. Daardoor werd het dier erg zwak en kon het zelf niet meer zwemmen.

Zwemmen

Reddingswerkers konden weinig voor het dier doen. Hem terugduwen naar de oceaan zou voor te veel stress zorgen. Daarom hoopten ze dat hij op eigen kracht zou terug zwemmen, maar dat is niet gelukt. Gisteravond zagen ze dat het dier niet meer ademde en is overleden.

Siham was gister in Den Helder om te vragen hoe het met de potvis ging, toen leefde het dier nog: