VMBO-leerlingen hoeven examen toch niet opnieuw te doen

Goed nieuws voor de meer dan 350 leerlingen van een VMBO-school uit Maastricht. Ze hoeven hun eindexamen toch niet opnieuw te doen. Dat heeft de minister van Onderwijs besloten.

De jongeren waren gewoon geslaagd, tot opeens bleek dat hun school enorme blunders had gemaakt. Ze hadden eigenlijk nooit examen mogen doen. Maandag maakten we er deze video over: