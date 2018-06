Fluisteren of tikken: Amina (12) maakt populaire ASMR-video's

Filmpjes met dat soort rustgevende geluiden zijn hartstikke populair. Mensen kijken ze graag omdat ze er rustig van worden of zelfs in slaap vallen. Vaak zijn ze miljoenen keren bekeken.

Amina van 12 heeft haar eigen kanaal op YouTube waarop ze iedere week ASMR-video's post. Dat zijn filmpjes met rustgevende geluiden. Zoals fluisteren of zachtjes met je vingers tikken.

Wat is ASMR?

De term is een Engelse afkorting. Het staat voor een tintelend gevoel dat je kunt krijgen als je iets fijns hoort of voelt. Veel mensen krijgen dat gevoel van zachte geluiden zoals een fluisterende stem of ritselend papier.