Amsterdam heeft een nieuwe burgemeester

Femke Halsema is de nieuwe burgemeester van Amsterdam. Het is voor het eerst dat de hoofdstad een vrouwelijke burgemeester heeft.

Groen

Ze was jarenlang de leider van de politieke partij GroenLinks. Die partij kreeg bij de afgelopen verkiezingen de meeste stemmen in Amsterdam.

Overleden

De vorige burgemeester van de stad, Eberhard van der Laan, overleed eind vorig jaar aan de ziekte kanker. Na veel gesprekken hebben politici in de stad nu besloten dat Femke Halsema hem zal opvolgen.

Vrouw

De hoofdstad heeft tot nu toe alleen nog maar mannelijke burgemeesters gehad: meer 1500 mannen in totaal. In andere steden in het land waren wel al eerder vrouwelijke burgemeesters.