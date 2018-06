Het is één van de droogste maanden ooit

Het is erg droog in Nederland. Volgens weerdeskundigen is juni een van de droogste maanden ooit gemeten. In het filmpje hierboven zie je er drie vragen over.

Regen

De afgelopen twintig dagen heeft het niet of nauwelijks geregend. Dat lijkt fijn, maar het heeft ook nadelen. Boeren moeten bijvoorbeeld hun land extra sproeien. Ook hebben dieren er last van. Doordat vijvers droog vallen, gaan vissen en andere waterdieren dood.

Weerdeskundigen denken dat het volgende week weer zal regenen. Dan is het droogteprobleem dus weer opgelost.