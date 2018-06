Sven schreef een brief naar Ed Sheeran (en mocht hem ontmoeten!)

Sven van 9 kan bijna niet geloven: hij had eigenlijk geen kaartjes voor het concert van Ed Sheeran, maar mocht uiteindelijk toch gaan. En alsof dat nog niet genoeg was mocht hij de zanger ook nog ontmoeten.

Brief

Sven is groot fan van Ed Sheeran. Hij wilde dus graag naar het concert. Maar zijn moeder vond het nog te jong en kocht geen kaartjes. Sven baalde als een stekker en daarom besloot hij de zanger een brief te schrijven. Zijn moeder vertaalde hem in het Engels.