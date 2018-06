Alle inwoners van Zoutelande mogen gratis naar Bløf

Het nummer Zoutelande van Bløf is een enorme hit. Zelfs de grootste die de band ooit heeft gehad. Het nummer gaat over het dorp Zoutelande in Zeeland. Om het dorp te bedanken nodigde Bløf alle 1620 inwoners uit voor een concert.

Bussen

Het concert is niet in Zoutelande zelf, maar wordt gegeven op de Brouwersdam in Zeeland. Met bussen gingen de inwoners naar het concert toe. En daar zagen ze natuurlijk veel bekende gezichten.