Droogte: 'Wees zuinig met water en pas op voor brand'

Het is al de hele maand hartstikke droog in Nederland. Een lekker zonnetje en weinig regenbuien lijkt natuurlijk hartstikke fijn, maar er zitten ook nadelen aan. De brandweer en waterbedrijven roepen op om zuinig te zijn met water en op te passen voor natuurbrand.

Vuur

Door het warme weer is er meer kans op brand in de natuur. Gisteren waren op twee plekken in Brabant brand ontstaan. De brandweer en politie rijden extra veel rond en vragen bezoekers van natuurgebieden goed op te letten of ze iets zien.