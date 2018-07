Het beste uit de 'Check dit dan'

Er wordt niet alleen gevoetbald tijdens het WK in Rusland maar ook gedanst! Zo vierde de Engelse speler Jesse Lingard zijn doelpunt met een Fortnite-dansje en danst het team van Senegal tijdens de training.

Wat zijn de opvallendste nieuwtjes uit onze rubriek Check dit dan? Iedere zondag zetten we de hoogtepunten voor je op een rij. Met deze week:

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

2. Lelijke hond

Een beetje zielig is het misschien wel, maar hond Zsa Zsa is uitgeroepen tot lelijkste hond ter wereld. Ze kreeg die prijs tijdens een jaarlijkse verkiezing in de Verenigde Staten en ging er niet veel vrolijke door kijken.