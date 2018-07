Eerste beelden van de film van Dylan Haegens online

Via deze video kan je de trailer bekijken:

Dylan Haegens heeft de trailer van zijn nieuwe film bekend gemaakt. De film gaat over het leven van de YouTuber. Alles in zijn leven lijkt goed te gaan, totdat er een gemene jongen opduikt. Hij heet IJsbrand en probeert het leven van Dylan zuur te maken.

In de film spelen veel bekende mensen mee. Onder andere kickbokser Rico Verhoeven, Bibi, Meisje Djamila, Clonny Games, Kalvijn en de mannen van StukTV zijn erin te zien.

Fans moeten nog even geduld hebben: vanaf 16 augustus is de film in de bios te zien.