Grote afvalberg staat in brand (en stinkt enorm!)

Een grote brand bij een afvalbedrijf bij Hengelo. Een enorme berg afval staat in brand en dat stinkt heel erg. De geur is volgens de politie in heel Overijssel te ruiken.

Blussen

De brand begon gisteravond in een hoge berg afval. Een blus-helikopter van het leger wordt ingezet om de brand te blussen. Volgens de brandweer kan dat nog uren en misschien zelfs dagen duren voordat de brand uit is.

De zwarte rookwolken zijn zelf 50 kilometer verderop te zien in Enschede: