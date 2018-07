Vandaag wordt het afschaffen van de slavernij herdacht

Vandaag wordt de afschaffing van de slavernij herdacht, Keti Koti heet dat. Het is precies 155 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Nederland was één van de laatste landen waar dat gebeurde.

Slaven

Meer dan 200 jaar handelde Nederland in mensen die zij tot slaaf maakten. Nederlanders kochten mensen in Afrikaanse landen en verkochten ze met winst aan andere landen. Ook lieten ze hen hard werken op plantages, zonder dat de slaven daar betaald voor kregen. Het is een stuk geschiedenis waar Nederland niet trots op is.

Afgeschaft

In 1863 werd de slavernij afgeschaft. Wel moesten veel van de tot slaaf gemaakte mensen nog tien jaar verplicht doorwerken.

Daar wordt ieder jaar bij stil gestaan. In steeds meer steden is een speciale herdenking. Dit jaar bijvoorbeeld voor het eerst in Almere, Utrecht en Tilburg.

