We hebben een nieuwe verslaggever: Bart!

We hebben een nieuwe verslaggever! Vanaf vandaag zie je Bart in onze video's. Hij werkt sinds 2015 achter de schermen bij het Jeugdjournaal, en vanaf vanavond zie je hem ook voor de camera. Hieronder stelt hij zich aan jullie voor.

Over jezelf

Naam: Bart Tuinman

Verjaardag: 9 augustus

Waar ben je geboren?

Ik ben geboren in Gouda, maar opgegroeid in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dat is een dorp vlakbij Rotterdam.



Heb je broers/zussen?

Ik heb een oudere zus, Saskia, en een jonger broertje, Rick.



Wat zijn je hobby's?

In mijn vrije tijd vind ik het vooral leuk om dingen met vrienden te doen. En ik hou erg van naar de bioscoop gaan, een concert bezoeken en reizen. Daarnaast ga ik af en toe met wat collega's van het Jeugdjournaal apenkooien, dat is ook heel erg leuk.



Wat wilde je worden toen je 12 jaar was?

Bioloog, dierenarts of veearts. Ik ben echt gek op de natuur en dieren. Toen ik twaalf was, werkte ik als vrijwilliger mee op een kinderboerderij. Ik maakte de stallen schoon en heb zelfs een keer geholpen bij de geboorte van een lammetje! Pas later kwam ik erachter dat journalist zijn beter bij mij past.

Het Jeugdjournaal



Hoe ben je bij het Jeugdjournaal gekomen?

Voordat ik bij het Jeugdjournaal kwam werken, heb ik voor andere televisie- en radioprogramma's gewerkt. Toen er een plek vrij kwam bij het Jeugdjournaal twijfelde ik geen moment en heb ik gesolliciteerd. Ik mocht komen werken als redacteur en nu als verslaggever. Echt een droombaan!

Hoe volg jij zelf het nieuws?

Vooral via nieuwssites en apps op mijn mobiel. Ik kijk bijvoorbeeld veel op de NOS-app en naar de app van het Jeugdjournaal natuurlijk. Daarbij kijk ik veel nieuwsprogramma's op televisie en luister ik als ik onderweg ben naar de radio. In het weekend en op het werk lees ik de papieren krant.

Wat is het mooiste verhaal om te maken?

Het leukst vind ik reportages maken over kinderen die ergens heel goed in zijn of een heel bijzonder leven hebben. Ik vind het ontzettend stoer als kinderen vertellen over moeilijke of verdrietige dingen. Ik denk dat het heel belangrijk is om te laten zien dat het leven van iedereen er heel anders uitziet. Zo zie je dat iedereen anders is en dat dit eigenlijk niets uitmaakt. Daarbij vind ik het maken van nieuws- en misdaad-reportages heel interessant. Zo mocht ik voor het Jeugdjournaal filmen in een jeugdgevangenis, dat heeft veel indruk op mij gemaakt.

Wat is je grootste blunder?

Tijdens het filmen op een school voor blinde kinderen ben ik een keer de microfoon vergeten. Toen ik ze belde om te vragen of ze de microfoon hadden geZIEN, moesten ze erg lachen. Gênant natuurlijk. Ik ben daarna maar gewoon langs gegaan om 'm zelf op te halen.

Heb je een tip voor kinderen die ook verslaggever willen worden?

Allereerst moet je het leuk vinden natuurlijk. Als je journalist wilt worden dan kan je al veel ervaring op doen. Ga bijvoorbeeld schrijven voor de schoolkrant of vraag of je mag helpen bij de lokale omroep in je woonplaats. En bovenal; geef nooit op en blijf in jezelf geloven! Dat geldt eigenlijk voor alle beroepen. Voor ik deze baan kreeg, lukte het eerst heel vaak niet. Dus houd vol!

Favorieten



Wat is je favoriete site/app?

Ik kijk vooral veel op Instagram, Whatsapp en Youtube. Op Instagram volg ik mijn vrienden, maar ook accounts met grappige plaatjes. En ik vind het heel leuk om stories te maken. Op Youtube kijk ik graag naar de SciShow, daar leggen ze wetenschappelijke feitjes uit. Daarnaast vind ik de website boredpanda erg leuk, daar staan allemaal grappige foto's en verhalen op. En de jeugdjournaal-app!

Wat is je favoriete tv-programma?

Ik ben groot fan van Wie is de Mol? en ik kijk veel naar nieuwsprogramma's op televisie. Verder kijk ik vooral veel series. Het liefst grappige of spannende politieseries.

Wat is je lievelingseten?

Ik ben echt dol op eten. Ik lust eigenlijk alles behalve zuurkool, bleh. Mijn lievelingseten is denk ik Pad Thai of boerenkoolstamppot met worst.

Wat is je lievelingskleur?

Groen.

Wat is je lievelingsdier?

Maleisische tapirs. Dit zijn zulke grappige dieren om te zien. Ze zijn zwart met wit en als ze jonkies krijgen dan zijn ze nog helemaal zwart met kleine witte stippen. Ook vind ik luiaards erg leuke dieren.

Wat is je favoriete muziek?

Vooral bands vind ik leuk. Op dit moment luister ik bijvoorbeeld veel naar Arcade Fire, Oscar and the Wolf en Tame Impala. Maar ook rapmuziek vind ik leuk, of muziek uit de hitlijsten.

Waar moet je om lachen?

Om mijn vrienden! Het is altijd leuk om hun verhalen te horen, ze maken soms zulke rare dingen mee. En ik vind grappige plaatjes en filmpjes op internet ook erg leuk. Vooral als er iets in mis gaat, moet ik hard lachen.