Warme weer zorgt voor natuurbranden

Er wordt volop genoten van het warme weer, maar de zon zorgt ook voor problemen. Op verschillende plekken in Nederland zijn natuurbranden ontstaan.

Boswachters letten extra goed op

Dat gebeurde vooral veel in het zuiden van Nederland, in de provincies Limburg en Noord-Brabant. Maar ook in andere delen van Nederland kan een brand ontstaan. In het natuurgebied de Veluwe houdt een boswachter de omgeving extra goed in de gaten.