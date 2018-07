1 op de 5 kinderen plast in het zwembad

Een beetje smerig nieuws: 1 op de 5 kinderen zegt weleens in het zwembad te plassen! En jongens doen dat iets vaker dan meisjes. Dat blijkt uit het Jeugdjournaal zwembad-onderzoek.

Spelen

Bijna de helft van de kinderen die plassen in een zwembad, doen dat omdat ze niet willen stoppen met spelen. Toch wordt zwembadwater niet alleen vies door plas, maar ook door je lichaam. Als je niet doucht voor het zwemmen komt zweet, make-up of zand in het water terecht.

Testen

Speciale inspecteurs houden in de gaten hoe schoon het water is. Iedere dag testen zwembaden hun water.

Wat vind jij van plassen in het zwembad? Vies of kan het soms niet anders? Reageer op onze stelling: